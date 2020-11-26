Украинские банки начнут принимать цифровой паспорт

26 ноября 2020, 17:02

Национальный банк Украины осовременил ряд норм, связанных с проведением кассовых операций банков и инкассаторских компаний, сообщает пресс-служба НБУ.

Отныне при осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении «Дия».

Также упрощается процедура принятия банками на исследование сомнительных относительно подлинности и платежности банкнот и монет национальной валюты и сомнительных относительно подлинности банкнот иностранной валюты. Отмечается, что в соответствующей справке вместо паспортных данных клиент должен предоставить контактную информацию (номер телефона и/или адрес электронной почты).

Кроме того, на инкассаторские компании будут распространяться отдельные требования, которые ранее касались только банков. Речь идет о необходимости изъятия и передачи сомнительных банкнот для проведения исследований в Национальный банк, а также изъятия и передачи банкнот, окрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей, в правоохранительные органы.

Согласно сообщению, соответствующее постановление НБУ «Об утверждении изменений к инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине» вступает в силу с 1 декабря 2020 года.