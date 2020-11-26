Житель Луганской области осужден за двойное убийство

26 ноября 2020, 17:37

Суд вынес приговор жителю Станично-Луганского района за двойное убийство, а также приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

Стороной обвинения доказано, что в июне 2017 года в с. Айдар Станично-Луганского района злоумышленник во время ссоры с соседями открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Обвиняемый взял пистолет конструкции "Макарова" и произвел не менее пяти прямых выстрелов в супругов.

По показаниям обвиняемого, огнестрельное оружие он нашел накануне в лесополосе вблизи населенного пункта, находящегося в непосредственной близости от линии разграничения.

Мужчину и женщину со сквозными огнестрельными ранениями туловища и брюшной полости, повреждением внутренних органов и острой кровопотерей были госпитализированы в больницу, но от полученных тяжких телесных повреждений они скончались.

Несмотря на полноту предоставленных доказательств, в ходе судебного разбирательства мужчина полностью отрицал свою вину.

Беловодский районный суд признал обвиняемого виновным в инкриминируемых ему преступлениях и приговорил к 12 годам лишения свободы.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования - 30 дней со дня провозглашения приговора.