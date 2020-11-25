На розрахункові рахунки в банку платникам повернуто майже 80 млн грн ПДВ, заявленого до бюджетного відшкодування

26 ноября 2020, 11:43

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за 10 місяців 2020 року платники податків Луганщини подали 102 заяви про повернення суми бюджетного відшкодування на розрахунковий рахунок в банку. Загальна сума заявленого бюджетного відшкодування становить 109,9 млн гривень. В аналогічному періоді минулого року подано 111 заяв на загальну суму 143,49 млн гривень.

За результатами перевірок поданих заяв за 10 місяців поточного року встановлено завищення суми ПДВ, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку, на 18 млн 20 тис. гривень.

На розрахункові рахунки в банку платникам вже повернуто 79,5 млн грн податку на додану вартість, заявленого до бюджетного відшкодування.