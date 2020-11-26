В «ЛНР» бытовой уголь для шахтеров-пенсионеров заменили «социальной поддержкой»

27 ноября 2020, 17:11

В «ЛНР» шахтеры-пенсионеры теперь не будут получать бытовой уголь в отопительный сезон, поскольку «депутаты народного совета ЛНР» решили заменить его «социальной поддержкой». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Депутаты» приняли «закон», согласно которому шахтерам-пенсионерам теперь не положено топливо, но они могут получить «социальную поддержку» в виде денежной суммы.

При этом «председатель парламентского комитета по вопросам промышленной и аграрной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры, транспорта и топливно-энергетического комплекса» Сергей Диденко уверяет, что «принятие закона имеет социальную значимость и направлено на социальную защиту пенсионеров-шахтеров».

«А пенсионеры считают, что это – унижение, издевательство и жалкая подачка. Чтобы получить которую, нужно еще пройти все круги ада по госучреждениям, чтобы получить справку и доказать, что имеешь право на социальную подачку от государства», – комментирует данную тему местный Telegram-канал.

В паблике отмечают, что сложность также состоит в том, что купить бытовой уголь нормального качества в «ЛНР» – не такая простая задача.

«Добытое на оставшихся в строю шахтах ЛНР продают по максимуму. Все, что можно сплавить, – продается за любую цену. Временным владельцам шахт сильно нужны деньги, времени у них осталось не так уж много…», – заключают в Telegram-канале.