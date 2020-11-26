Евросоюз призвал Россию обеспечить открытие КПВВ на Донбассе

27 ноября 2020, 17:36

Европейский Союз призывает Россию выполнить договоренности в Минском и Нормандском формате по открытию контрольных пунктов въезда – выезда на Донбассе. Об этом говорится в заявлении Европейского Союза в отношении агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, озвученной на заседании Постоянного совета ОБСЕ 26 ноября, передает «Укринформ».

Речь идет о двух новых КПВВ в Золотом и Счастье (Луганская обл.), а также Евросоюз призывает открыть все имеющиеся КПВВ.

«Несмотря на договоренность в Трехсторонней контактной группе об открытии контрольных пунктов въезда и выезда в Счастье и Золотом 10 ноября, эти пункты остаются закрытыми с неподконтрольной правительству стороны. Поэтому мы призываем Российскую Федерацию выполнить эту договоренность и выводы Нормандского саммита с декабря прошлого года, использовав свое большое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования, чтобы обеспечить открытие этих новых пунктов пропуска, а также всех других», – отмечается в заявлении.

В то же время, в ЕС позитивно оценили действия Украины по строительству еще одного сервисного центра в КПВВ в Новотроицком, который призван «еще больше облегчить жизнь населения, проживающего рядом на неподконтрольных правительству территориях».