АМКУ оштрафовал мать нардепа за покупку вертолетной площадки Януковича без разрешения

27 ноября 2020, 11:10

12 ноября Антимонопольный комитет принял решение о наложении 170 тыс. грн штрафа на гражданку США Ефимову Любовь Борисовну за приобретение 100% доли в уставном капитале компании «Fineroad business llp») (г. Кингтон, Англия) без получения разрешения АМКУ, сообщили Наші гроші.

Договор купли-продажи был заключен в феврале 2019 года. Народный депутат Максим Ефимов (в то время был в «Блоке Петра Порошенко») не скрывал от журналистов, что транзакция прошла и бенефициаром выступила его мать.

Но Антимонопольный комитет начал расследование только через полтора года – 16 сентября 2020, после того, как сама Любовь Ефимова обратилась в ведомство за разрешением с достаточно длительным опозданием.

Компания «Fineroad business llp» связана отношениями контроля с ООО «Амадеус Ко», которое в свою очередь является владельцем здания КВЦ «Парковый», где размещена так называемая вертолетная площадка беглого президента Януковича.

В качестве смягчающего обстоятельства АМКУ учитывал, что она еще до начала расследования сама обратилась в ведомство за разрешением.

Доход связанных с Ефимовой компаний за 2019 составил 2,1 млрд грн.

Она связана отношениями контроля с компаниями, которые выращивают зерновые, масличные, бахчевые и бобовые культуры, овощи, корнеплоды и клубнеплоды; разводят и продают крупный рогатый скот и лошадей; продают молоко для промышленной переработки в Донецкой и Черниговской областях; производят масло и сыр; занимаются лесозаготовками, разведением рыбы, предоставлением крановых услуг, выполнением электромонтажных и посевных работ; обрабатывают поля, собирают урожай, обслуживают ветроэнергетические установки, производят металлообрабатывающие машины, консультируют по вопросам налогообложения, сдают в аренду салоны красоты в Краматорске Донецкой области, торгуют металлоизделиями и метаном, изготавливают изделия из бетона, организуют доставки и сопровождают грузы, управляют детскими лагерями и базами отдыха, издают газеты, ведут благотворительную деятельность, производят электроэнергию, предоставляют сублицензии на технологии ветряных турбин, торгуют оборудованием для ветроэнергетических установок, владеют спортивными клубами и прочее.