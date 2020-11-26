Бізнес Луганщини перерахував до державного бюджету майже мільярд гривень ПДВ

27 ноября 2020, 11:50

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у січні- жовтні 2020 року юридичні особи та фізичні особи-підприємці регіону перерахували до державного бюджету 972 млн 711,3 тис. грн податку на додану вартість (далі – ПДВ).

У відомстві акцентували увагу, що надходження ПДВ поточного року перевищили обсяг надходжень за аналогічний період 2019 року на 234 млн 181,1 тис. гривень або на 31,7 відсотків.

Лише у жовтні 2020 року до державної скарбниці було спрямовано 147 млн 192,4 тис. грн ПДВ, що на 35 млн 138,5 тис. грн більше, ніж у жовтні 2019 року.

Станом на 1 листопада поточного року в Головному управлінні ДПС у Луганській області зареєстровано 2383 платника ПДВ, серед яких 2131 юридична особа та 252 фізичні особи-підприємці.