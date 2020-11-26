В Киеве снова госпитализировали рекордное число больных COVID-19

27 ноября 2020, 12:51

В столице снова госпитализировали рекордное число больных COVID-19 - 121 человек. За минувшие сутки умерли 26 человек.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"За прошедшие сутки в Киеве обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за период пандемии - 1520 человек. 26 случаев - летальные. Всего от вируса умерли 1253 киевлянина. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 121 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей", - отметил градоначальник.

По его словам, всего подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня уже 65 539.

Кроме того, за минувшие сутки в столице заболели 56 медиков