Представитель Украины в ТКГ: Ситуация с коронавирусом в ОРДЛО очень тяжелая

27 ноября 2020, 14:40

Из-за нехватки медикаментов, кадров и тяжелой экономической ситуации, на оккупированных территориях Донбасса не могут обеспечить помощь населению в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Смертность от пандемии значительно превышает среднюю мировую статистику, заявил в комментарии Guildhall представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.

«По моей информации, ситуация очень тяжелая. Даже по той статистике, которую дают в «ДНР» и «ЛНР», и которой, безусловно, нельзя верить, ситуация у них хуже, чем средняя в мире. Смертность больше девяти, при том, что средняя в мире 5,6, то есть реальные масштабы мы можем себе только представить», – заявил Гармаш.

«Серьезная проблема с медикаментами, поскольку даже те, у кого есть деньги, не могут купить себе лекарства, которые могли бы купить, к примеру, в Украине – элементарные антибиотики. При этом они еще и закрыли КПВВ, чтобы люди не могли выехать и купить себе лекарства, хотя мы (Украина, – ред.) открыли КПВВ именно для этого. Такое впечатление, что россияне специально усугубляют ситуацию, пытаясь уменьшить количество людей, которых необходимо субсидировать на оккупированных территориях пенсиями и другими выплатами», – считает журналист.

«Очень серьезный дефицит кадров. Поскольку в России зарплата намного выше у медиков и поскольку Россия сама нуждается в кадрах в связи с пандемией, то из оккупированных территорий кадры вымываются – медики выезжают в Россию. Это большая проблема, о которой многие не говорят и серьезно ее недооценивают. Медицинская система на оккупированных территориях не может адекватно отреагировать на пандемию. Даже локдаун в «ДНР» и «ЛНР» себе позволить не могут, так как они не являются государством и никакой международной помощи им не предоставят, а если будет локдаун, то там вообще все остановится. Экономическая ситуация также способствует тому, что людям на нормальном уровне помочь не могут. Нужно требовать открытия КПВВ, чтобы люди могли получить помощь», – подытожил представитель Украины в ТКГ