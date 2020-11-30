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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
01 декабря 2020, 08:59

В Украине за сутки – 12498 новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на 1 декабря 2020 года зафиксировано 12498 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализировано – 1470 человек; летальных случаев - 221; 10023 человека выздоровели.

За все время пандемии в Украине заболели – 745123 человека; выздоровели – 355172, умерли 12548.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.

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