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Общественное мнение
Власть
01 декабря 2020, 10:28

Сегодня Рада рассмотрит вопрос поддержки бизнеса

Сегодня, 1 декабря, Верховная рада на заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов о внесении изменений в Налоговый кодекс. В частности, будут рассмотрены законопроекты о поддержке бизнеса на период карантина.

Об этом говорится в повестке дня парламента.

Так, на рассмотрение парламента будет вынесен президентский законопроект №4430 о внесении изменений в Налоговый кодекс и других законов Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период карантина.

Также запланировано рассмотрение во втором чтении законопроекта №3039а относительно ставки налога на добавленную стоимость по отдельным операциям на период реализации Договора между правительством Украины и правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи и другим вопросам государственного долга.

Кроме этого Рада рассмотрит вопрос создания Временной следственной комиссии по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области. Также во втором чтении планируют рассмотреть законопроект №3087-д о Бюро экономической безопасности Украины, проект закона №3014 "Об электронных коммуникации", и №3628 об усилении ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

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