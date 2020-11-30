На Луганщині сума виторгу із застосуванням РРО за cічень – жовтень 2020 року склала більше 3,8 млрд гривень

01 декабря 2020, 12:08

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень –жовтень 2020 року проведено 134 фактичні перевірки та прийнято участь у 3 документальних перевірках у сфері готівкових розрахунків. За їх результатами платникам донараховано 5 млн 655 тис. грн штрафів.

В регіоні станом на 1 жовтня 2020 року зареєстровано 2 тис. 776 реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО). Загальна сума виторгу за 10 місяців поточного року склала 3 млрд 811 млн грн, у т.ч. за жовтень – 298 млн 87 тис. гривень.

У відомстві звертають увагу, що за невикористання класичного або програмного РРО, не проведення розрахункових операцій через вже зареєстрований РРО передбачені наступні санкції:

з 1 серпня 2020 року:

за порушення вчинене вперше – 10 відсотків вартості товару (послуги);

за кожне наступне порушення – 50 відсотків вартості товару (послуги);

з 1 січня 2021 року:

за порушення вчинене вперше – 100 відсотків вартості товару (послуги);

за кожне наступне порушення – 150 відсотків вартості товару (послуги).

Також з 1 серпня 2020 року за не програмування в РРО кодів УКТЗЕД для підакцизних груп товарів застосовуються штрафні санкції у сумі 5100 грн.