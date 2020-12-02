02 декабря 2020, 14:04 Более 60% украинцев недовольны работой Зеленского по борьбе с COVID-19 По результатам опроса, проведенного 28-30 ноября, 62% украинцев недовольны деятельностью президента Владимира Зеленского в борьбе с эпидемией коронавируса, сообщает пресс-служба Социологической группы Рейтинг. При этом 34% опрошенных довольны работой главы государства в этом направлении. Кроме того, деятельностью Министерства здравоохранения в борьбе с эпидемией довольны 28%, недовольны - 68%. Работой Министерства внутренних дел довольны 28%, недовольны - 60%, затруднились оценить - 12%. Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета Министров (72%) и Верховной Рады (78%). Напомним, в Украине по состоянию на 2 декабря зафиксирован 13141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. Твитнуть Загрузка... Загрузка...