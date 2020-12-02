Боевики на Донбассе обстреляли и заминировали позиции возле Водяного

02 декабря 2020, 15:48

Пророссийские боевики на Донбассе в течение сегодняшнего дня обстреляли и заминировали украинские позиции возле Водяного. Боевых потерь со стороны Вооруженных сил Украины нет.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерство обороны Михаил Шаравара.

По его словам, за сегодня зафиксировали уже два случая нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

"Вблизи Водяного противник применил автоматический станковый гранатомет. Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что потерь со стороны украинских подразделений в результате обстрелов нет.