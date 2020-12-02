Шмыгаль: Мэры облцентров и главы ОГА поддержали запрет праздничных ярмарок

02 декабря 2020, 16:38

Головы городов областного значения и главы областных государственных администраций едины в позиции относительно полного запрета или частичных ограничений в отношении деятельности праздничных ярмарок. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания Кабинета Министров, сообщили в пресс-службе КМУ.

«Мнение регионов для нас важно, поэтому мы провели опрос относительно оптимальных карантинных мероприятий среди городских голов и руководителей областных государственных администраций», - сказал глава правительства.

Шмыгаль отметил, что правительство по определению таких карантинных мероприятий работало с ассоциативными структурами, которые объединяют городские советы и общества.

Так, по словам премьер-министра, головы городов и главы ОГА согласились с необходимостью или полного запрета, или введения частичных ограничений в отношении деятельности праздничных ярмарок.

«Почти 90% опрошенных городских голов поддержали полный запрет на проведение концертов. В то же время установление новогодней елки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60% представителей органов местного самоуправления», - отметил Д Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что Кабинет Министров пока нарабатывает наиболее сбалансированное решение относительно возможного усиления карантинных ограничений. Согласно закону, правительство сообщит о решении за 7 дней до их введения или раньше.