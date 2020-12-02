В Луганской области - 117 новых случаев COVID-19

02 декабря 2020, 17:02

117 новых случаев COVID-19 лабораторно подтверждены в области, передает пресс-служба Луганской обладминистрации.

География выявленных заболеваний: города Лисичанск и Рубежное – по 15, Северодонецк – 23, Белокуракинский, Старобельский и Меловской районы – по шесть случаев, Кременской - один, Марковский - четыре, Новоайдарский – 11, Сватовский - три, Троицкий - 27.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 6 тысяч 467 человек. Из них выздоровели – 4567, лечатся - 1724 (360 - стационарно, 1364 - амбулаторно).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 59-летний мужчина из Кременского района, 69-летняя женщина из Новоайдарского района, 81-летний мужчина и 57-летняя женщина из Старобельского района, 59-летняя женщина из Троицкого района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 176 человек.