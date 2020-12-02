Застосування РРО - розвінчування міфів

02 декабря 2020, 11:17

МІФ: Кожен підприємець повинен купити «залізне» РРО

У Головному управлінні ДПС у Луганській області інформують. Для виконання вимог Закону немає необхідності ставити «залізне» РРО та платити за його обслуговування або наймати додаткового працівника. У Законі прямо передбачено - програмне РРО надається податковою службою всім платникам БЕЗКОШТОВНО. Необхідно завантажити програму на свій смартфон - абзац 35 статті 2 Закону України про РРО.

МІФ: Великий об’єм даних (чеків) від програмного РРО сервер контролюючого органу не витримує

З моменту запровадження ПРРО (01.08.2020 р.) зареєстровано по Україні 49,9 тисяч ПРРО та 51 млн створених ними фіскальних чеків (близько 15 млн чеків щомісяця).

Жодних технічних проблем, пов’язаних із обсягами трафіку та зберігання інформації не відбувалося.

На сьогодні ДПС має достатній досвід створення та адміністрування великих баз даних загальнонаціонального масштабу і впевнено впорається з адмініструванням ПРРО.

МІФ: Якщо підприємець знаходиться не за місцем здійснення діяльності (відпустка), він не зможе закрити касу (денний звіт)

Програмний РРО працює в режимі онлайн. Це означає, що підприємець може закрити касу (подати денний звіт) незалежно від місця знаходження.