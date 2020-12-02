В Киеве за сутки 30 человек умерли от COVID-19

03 декабря 2020, 12:01

За прошедшие сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 1364 человек. 30 человек умерли, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Еще 1364 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 30 человек. Всего коронавирус унес жизни 1369 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 75 376», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 76 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 512 человек. Всего коронавирус преодолели 24 275 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 354, Подольском - 146, Дарницком районе - 142 случая», - отметил мэр Киева.