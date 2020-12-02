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Общественное мнение
Экономика / Региональные
03 декабря 2020, 16:08

Місцеві бюджети Луганщини отримали майже 15 млн гривень від ліцензування алкоголю, тютюну та пального

За січень-листопад 2020 року казна Луганської області поповнилася на 14,8 млн гривень від плати за ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Луганській області.

Станом на перше грудня 2020 року на Луганщині здійснюють діяльність 1315 суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним.

У січні-листопаді 2020 року видано 3102 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, 773 ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та зберігання пального.

В той же час, у січні-листопаді призупинено дію 25 ліцензій за несвоєчасну сплату чергового платежу, анульовано 540 ліцензій, з яких 22 – за порушення законодавства в частині продажу неповнолітнім особам алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

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