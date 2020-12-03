04 декабря 2020, 09:19 В Украине не будут проводить массовое тестирование на COVID-19 В Украине не планируют проводить массовое тестирование граждан на коронавирус. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает «Сегодня». По его словам, стратегия Украины - это увеличение количества экспресс-тестов. «Никто в Украине не готовится вводить массовое тестирование, то есть тотальное. Мы говорим о нашей стратегии тестирования, которая называется – увеличение количества тестирований за счет экспресс-тестов», – сказал Степанов, добавляя, что от этой стратегии отходить не будут. Твитнуть Загрузка... Загрузка...