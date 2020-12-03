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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество
04 декабря 2020, 09:19

В Украине не будут проводить массовое тестирование на COVID-19

В Украине не планируют проводить массовое тестирование граждан на коронавирус. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает «Сегодня».

По его словам, стратегия Украины - это увеличение количества экспресс-тестов.

«Никто в Украине не готовится вводить массовое тестирование, то есть тотальное. Мы говорим о нашей стратегии тестирования, которая называется – увеличение количества тестирований за счет экспресс-тестов», – сказал Степанов, добавляя, что от этой стратегии отходить не будут.

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