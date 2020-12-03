«Да их столько уже ездит» - так говорят некоторые маршрутчики Северодонецка в адрес семей погибших украинских военнослужащих. Какая ситуация произошла накануне дня Вооруженных сил Украины с вдовой защитника Украины - далее.
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04 декабря 2020, 16:58
Какая ситуация произошла накануне дня ВСУ с вдовой защитника Украины
«Да их столько уже ездит» - так говорят некоторые маршрутчики Северодонецка в адрес семей погибших украинских военнослужащих. Какая ситуация произошла накануне дня Вооруженных сил Украины с вдовой защитника Украины - далее.
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