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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Происшествия / Региональные
04 декабря 2020, 16:58

Какая ситуация произошла накануне дня ВСУ с вдовой защитника Украины

«Да их столько уже ездит» - так говорят некоторые маршрутчики Северодонецка в адрес семей погибших украинских военнослужащих. Какая ситуация произошла накануне дня Вооруженных сил Украины с вдовой защитника Украины - далее.

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