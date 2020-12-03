Украина рассчитывает стать полноценным членом НАТО в 2030 году

04 декабря 2020, 17:00

В Министерстве иностранных дел заявили, что видят Украину полноценным членом НАТО в 2030 году. Также в МИД считают, что предоставление Украине Плана действий по членству станет мощным импульсом для достижения критериев членства.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в своем видеообращении.

"Украина настроена оптимистично. В 2030 году мы видим себя полноценным членом Альянса", - заявила она.

По ее словам, в этом контексте предоставление Украине Плана действий по членству станет новым мощным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и мобилизации усилий с целью достижения критериев членства.

Кроме того, Джапарова отметила, что в докладе подтверждено преданность Альянса политике "открытых дверей" с целью усиления Восточного фланга НАТО и наращивания взаимодействия с восточными партнерами, в частности с Украиной и Грузией.