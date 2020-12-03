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Происшествия / Региональные
04 декабря 2020, 12:04

В Сєвєродонецьку школяр знайшов гранату

Небезпечну знахідку 13-річний парубок побачив поблизу сміттєвих баків біля будинку № 8 по пр. Гвардійському. Знання про "Мінну безпеку", що він отримав від рятівників та поліцейських, знадобилися хлопчиську під час щоденної дороги до школи.

Сьогодні о 08.47 на спецлінію "102" надійшло повідомлення від юного сєвєродончанина про те, що він знайшов предмет, схожий на гранату.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група та співробітники ДСНС, які вилучили гранату «РГД-5» із запалом.

Одразу було проведено опитування мешканців прилеглих будинків, спрямовані запити на отримання відео з камер спостереження, а також інші оперативні заходи, задля встановлення особи, що залишила боєприпас.

Даний факт зареєстровано, тривають процесуальні дії

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