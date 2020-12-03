РФ на Донбассе увеличила количество снайперов для диверсий в «серой зоне»

04 декабря 2020, 15:45

Российские оккупационные войска активизировали мероприятия по оперативной и боевой подготовке на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны Михаил Шаравара со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны, пишет Укринформ.

«В соединениях и частях оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях наблюдается активизация мероприятий по оперативной и боевой подготовке. Указанное связано с началом зимнего периода обучения и проведением недели боевой и мобилизационной готовности», - сообщил пресс-секретарь.

Кроме того, по словам Шаравары, на передовых позициях противника увеличено количество диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар с целью проведения диверсий в «серой зоне», совершение обстрелов для провоцирования ответного огня, а также нанесения потерь личному составу подразделений Объединенных сил. На отдельных направлениях оккупанты продолжают удерживать артиллерийские системы и минометы вблизи линии боевого соприкосновения с нарушением договоренностей по отводу вооружения и военной техники.