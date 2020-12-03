В Киеве создадут 8-километровый новогодний маршрут

04 декабря 2020, 16:26

Официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях, а также возле Арки дружбы народов продлится из 19 декабря по 19 января, сообщила пресс-служба КГГА.

Праздничное зажжение елок традиционно состоится 19 декабря в 19:00, в день Святого Николая.

«В городе должна быть создана новогодняя атмосфера, поэтому совсем скоро все улицы и площади будут украшены, а в каждом районе столицы появится новогодняя елка. Конечно, не обойдется и без карантина. В этом году во время новогодних и рождественских праздников концерты, различные шоу-программы и фуд-корты не предусмотрены», - рассказал и. о. первого заместителя городского головы Валентин Мондриевский.

По его словам, зато в городе будет создан новый новогодний маршрут от Арки дружбы народов, через пешеходно-велосипедный мост, парк «Владимирская горка», Аллею художников, Андреевский спуск и до Контрактовой площади.