В Киеве – снова свыше полторы тысячи больных COVID-19

07 декабря 2020, 14:07

В Киеве коронавирус подтвердился еще у 1526 человек. 16 больных умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

«1526 больных коронавирусом обнаружили в Киеве за минувшие сутки. 16 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 1441 летальный случай от коронавируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 81 335», - сообщил Кличко.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 103 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки – 128 человек. Всего коронавирус преодолели 25 210 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 284, Днепровском – 272, Деснянском – 194 случая. «Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2146 больных коронавирусом. Из них 15 детей. В тяжелом состоянии находятся 1229 пациентов. Кислородную поддержку получают 1477 человек. Под аппаратами ИВЛ - 33 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях столицы - почти 52 процента», - сказал Кличко.