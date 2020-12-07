СБУ не дала окольными путями экспортировать в «ЛНР» товары на 43 миллиарда

07 декабря 2020, 15:51

Служба безопасности Украины способствовала разрыву контрактов, благодаря которым продукция украинских предприятий должна поступить на оккупированные территории ОРЛО.

Об этом сообщили в пресс-службе 3-го управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, пишет Укринформ

«По инициативе СБУ расторгнуты 13 внешнеэкономических контрактов на общую сумму более 43 млн грн. Установлено, что они использовались для незаконной поставки товаров на временно оккупированную территорию в результате применения схемы «прерванного транзита». Продукция украинских производителей якобы экспортировалась за границу, однако во время ее транзитного перемещения по территории РФ иностранные «импортеры» заявляли об отказе в получении товаров и их возвращении в Украину», - говорится в сообщении.

Далее грузы незаконно завозились на подконтрольную боевикам часть Луганской области.

Привлеченные к схеме предприятия ОРЛО финансово подпитывали оккупационные власти, уплачивая таможенные платежи и налоги в бюджет террористической группировки.