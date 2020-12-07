В Раде появился закон о продлении особого статуса ОРДЛО

07 декабря 2020, 16:42

В Верховную раду сегодня, 7 декабря, внесли законопроект о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. На данный момент текст документа отсутствует.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Проект "О внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был зарегистрирован под №4467. Сейчас его текст отсутствует на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.