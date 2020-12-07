На Луганщине лабораторно подтвержден 61 новый случай COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 62-летняя женщина из города Лисичанск.
География выявленных заболеваний:
город Лисичанск – 6 человек;
Новоайдарский район – 11;
Попаснянский – 16;
Станично-Луганский – 15;
Старобельский – 13.
За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 7 088 человек, из них:
выздоровели – 4 963 человека (70,0% от общего числа больных);
лечатся – 1 938 пациентов, в том числе 392 – стационарно, 1 546 – амбулаторно (27,3%);
умерли – 187 человек (2,6%).
В облгосадминистрации отметили, что за время распространения коронавируса в области заболели 268 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 182 ребенка.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 18,5%.