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Общественное мнение
Общество
07 декабря 2020, 17:00

ПЦР-тест на COVID-19 может быть положительным еще месяц после выздоровления

ПЦР-тест человека, выздоровевшего от коронавирусной болезни, может быть положительным еще в течение месяца. Однако этот человек не может никого заразить.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"Я уже два месяца говорю, что его не надо делать (второй ПЦР-тест после выздоровления от коронавируса, - ред.). Если человек болеет 10 дней от начала симптомов, после десятого дня, если в течение трех дней подряд нет никаких клинических проявлений, этот человек является выздоровевшим. Ему закрывают больничный именно по такому стандарту", - пояснил министр.

Он подчеркнул, что ПЦР-тест является очень чувствительным, поэтому может обнаружить остатки вируса и после выздоровления. Однако такой человек не является заразным.

"Я должен сказать, что человек является выздоровевшим, а у него может быть тест положительным еще в течение месяца. Потому что остаются остатки вируса, но человек уже не является заразным", - заверил Степанов.

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