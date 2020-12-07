Украина дополнительно закупит 1,2 миллиона COVID-тестов

07 декабря 2020, 17:02

В рамках нового соглашения Министерства здравоохранения и UNICEF Ukraine Украина закупит 1,2 миллиона ПЦР-тестов для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Вместе с аналогичным количеством (1,2 млн) наборов для автоматической экстракции вирусной РНК, закупаемых в рамках соглашения с World Health Organization Ukraine, мы улучшаем возможности тестирования больных с подозрением на COVID-19 в лабораторных центрах всех регионов Украины», - сказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

Соответствующее соглашение между Минздравом и UNICEF Ukraine было подписано в рамках проекта с World Bank Ukraine "Улучшение здравоохранения на службе у людей».

В Минздраве напомнили, что ранее по инициативе главы Минздрава Максима Степанова правительство дополнительно выделило почти 1,3 млрд грн на увеличение количества тестов на COVID-19.