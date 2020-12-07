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Общественное мнение
Власть / Региональные
07 декабря 2020, 11:34

Заика распорядился провести проверку финансово-хозяйственной деятельности "Лисичанскводоканала"

Глава военно-гражданской администрации Лисичанска Александр Заика распорядился провести проверку финансово-хозяйственной деятельности "Лисичанскводоканала" за период с 1 апреля по 31 августа 2020 года.

Соответствующее распоряжение №813 обнародовано на сайте ВГА Лисичанска.

Для данной проверки создается комиссия, в которую входят представители управления жилищно-коммунального хозяйства, управления собственности и финансового управления Лисичанской ВГА.

Директору "Лисичанскводоканала" Юрию Явтушенко поручено предоставить первичные и аналитические документы о финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

До 30 декабря 2020 года результаты проверки комиссии должны быть предоставлены на рассмотрение руководителю ВГА.

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