Глава военно-гражданской администрации Лисичанска Александр Заика распорядился провести проверку финансово-хозяйственной деятельности "Лисичанскводоканала" за период с 1 апреля по 31 августа 2020 года.
Соответствующее распоряжение №813 обнародовано на сайте ВГА Лисичанска.
Для данной проверки создается комиссия, в которую входят представители управления жилищно-коммунального хозяйства, управления собственности и финансового управления Лисичанской ВГА.
Директору "Лисичанскводоканала" Юрию Явтушенко поручено предоставить первичные и аналитические документы о финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
До 30 декабря 2020 года результаты проверки комиссии должны быть предоставлены на рассмотрение руководителю ВГА.