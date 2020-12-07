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Общественное мнение
Власть
07 декабря 2020, 11:58

Закон об уголовной ответственности за ложь в декларациях направили Зеленскому

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления» (был зарегистрирован как законопроект №4460-д). Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Документ передан на подпись президенту Украины.

Законом внесены изменения, в частности, в Уголовный кодекс Украины, которые восстанавливают уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации и устанавливают ответственность за умышленное непредставление декларации субъектом декларирования

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