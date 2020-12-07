Закон об уголовной ответственности за ложь в декларациях направили Зеленскому

07 декабря 2020, 11:58

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления» (был зарегистрирован как законопроект №4460-д). Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Документ передан на подпись президенту Украины.

Законом внесены изменения, в частности, в Уголовный кодекс Украины, которые восстанавливают уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации и устанавливают ответственность за умышленное непредставление декларации субъектом декларирования