Місцеві бюджети Луганщини отримали понад 3,3 млрд гривень

07 декабря 2020, 12:18

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня-листопада 2020 року до місцевих бюджетів надійшло 3 млрд 331,6 млн гривень.

В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 265,1 млн гривень. Важливо, що зростання надходжень досягнуто з усіх бюджетоутворюючих податків.

Зокрема, 2 млрд 404,3 млн грн отримано за рахунок сплати податку на доходи фізичних осіб, що у порівнянні з минулим роком більше на 230,5 млн гривень. Єдиного податку надійшло 408,6 млн грн, що перевищує минулорічний результат на 32,4 млн гривень.

Додаткові кошти, які отримали територіальні громади Луганщини у своє розпорядження, дозволять у фінансовому плані вирішити чимало питань, які стосуються їх соціального та інфраструктурного розвитку.