07 декабря 2020, 13:00 Рубан: В транспорте происходит в 30% случаев заражения коронавирусом Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан отметил, что заражение в основном происходит в маршрутках из-за несоблюдения карантина. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24". "О транспорте. Согласно эпидрасследованиям, которые мы проводим с марта месяца, 20-30 процентов инфицирования происходит именно в транспорте. Именно в маршрутных такси из-за несоблюдения правил. Поэтому необходимо внедрять и ограниченную работу транспорта. Или четко контролировать ограничительные меры именно в транспорте", - пояснил Рубан. Твитнуть Загрузка... Загрузка...