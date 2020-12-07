Рубан: В транспорте происходит в 30% случаев заражения коронавирусом

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан отметил, что заражение в основном происходит в маршрутках из-за несоблюдения карантина.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".
"О транспорте. Согласно эпидрасследованиям, которые мы проводим с марта месяца, 20-30 процентов инфицирования происходит именно в транспорте. Именно в маршрутных такси из-за несоблюдения правил. Поэтому необходимо внедрять и ограниченную работу транспорта. Или четко контролировать ограничительные меры именно в транспорте", - пояснил Рубан.