Степанов: Больничный могут закрыть и без отрицательного теста на COVID-19

08 декабря 2020, 09:04

После выздоровления второй тест на коронавирус COVID-19 делать необязательно. Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире канала «Украина 24».

По его словам, если человек болеет 10 дней от начала симптомов или положительного теста, и у него в течение трех дней подряд нет никаких клинических проявлений, то пациент считается таким, что выздоровел.

«По поводу того, что после выздоровления нужно повторно делать тест — я уже два месяца или три говорю, что не нужно его делать. Более того, я тот человек, который все выполнял по алгоритмам и стандартам. Если человек болеет 10 дней от начала симптомов или положительного теста, и у него в течение трех дней подряд нет никаких клинических проявлений — этот человек выздоровел, ему закрывают больничный, и второй тест не нужно делать»,- сказал он.

По словам Степанова, тест может быть положительным в течение месяца, потому что в организме есть остатки вируса, но в таком состоянии человек уже не разносит инфекцию.