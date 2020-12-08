Украина подала первую часть заявки на вакцину от COVID-19

08 декабря 2020, 14:37

Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации 5 декабря получил от Украины первую часть заявки к мировой инициативе COVAX на 8 млн доз вакцины от COVID-19, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Вследствие активного привлечения Центра общественного здоровья была собрана большая часть необходимых данных для формирования заявки, благодаря которой наша страна сможет получить необходимые дозы вакцины от COVID-19 для 20% населения. Речь идет о 8 млн доз, которыми провакцинируют 4 млн украинцев.

В частности, ЦОС обеспечил работу Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, которая сформировала критерии для определения приоритетных групп людей, которые в первую очередь получат вакцины от COVID-19. На основе этих рекомендаций были определены 12 приоритетных групп населения, которые совокупно охватывают почти 21 млн человек (20866390), или 50% населения Украины. К ним относятся работники сферы здравоохранения, военные, педагоги, пожилые люди и лица, проживающие в соцучреждениях, люди с сопутствующими заболеваниями и др.

Параллельно произошла серия консультаций по логистическим вопросам с Государственным экспертным центром, Гослекслужбой, операторами авиасообщения, ГП «Укрвакцина», с фармацевтическими предприятиями и складскими помещениями. Центр собрал информацию о мощностях и логистической способности государства, которые необходимы не только для заявки в COVAX, но и для понимания имеющихся возможностей страны.

Также был осуществлен аудит холодильного оборудования. Центр собрал информацию на всех уровнях - от районного до областного и сформировал общую базу данных с имеющимся холодильным оборудованием в Украине.

Таким образом были созданы предпосылки для получения нашим государством вакцины против COVID-19. Вторая часть заявки в COVAX будет подана 14 декабря.

«Украина последовательно выполняет условия участия в глобальной инициативе COVAX, чтобы обеспечить граждан защитой от COVID-19. Первая партия вакцин уже в начале 2021 обеспечит до 5% объема доз, которые мы должны получить. Сейчас идет подготовка логистических маршрутов, чтобы независимо от необходимого вакцинам температурного режима мы могли эффективно их использовать», - отметил в. о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин.

По его словам, наше участие в мировой инициативе COVAX обеспечит вакцинами лишь 20% населения, поэтому правительство Украины продолжает разрабатывать комплексный национальный план и с другими сценариями, чтобы обеспечить доступ приоритетных групп к вакцинации.

«Дополнительно Украины ведет переговоры с другими производителями напрямую за счет госбюджета. На закупку вакцины заложили 15 млрд грн. В зависимости от переговоров, вакцина может прийти раньше или позже COVAX», - отметил Кузин.