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Общественное мнение
Власть
08 декабря 2020, 16:34

Нацслужба здоровья предлагает расширить программу "Доступные лекарства"

Национальная служба здоровья Украины предлагает расширить программу "Доступные лекарства". В нее хотят включить лекарства для пациентов, имевших инфаркт или инсульт.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

"НСЗУ предлагает расширить программу "Доступные лекарства", включив в нее лекарства для пациентов, имевших инфаркт или инсульт. Все это позволит пациентам, перенесшим инфаркт или инсульт, получать качественную, своевременную медицинскую помощь, а также необходимые лекарства", - указано в сообщении.

Однако в Нацслужбе обращают внимание, что это будет возможным только при выделении на программу медицинских гарантий 5% ВВП.

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