На Луганщині поліцейські встановили водія вантажівки, який збив пішохода та покинув місце ДТП

08 декабря 2020, 17:14

Сьогодні, 8 грудня, на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Титова та Центральна м. Кремінна вантажівка скоїла наїзд на пішохода та поїхала з місця події. Пішохід від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці дорожньо-транспортної пригоди. Негайно оператор служби надав цю інформацію до Кремінського відділу поліції та надіслав орієнтування у всі територіальні підрозділи поліції.

На місце події негайно виїхали співробітники слідчо-оперативної групи, які встановили, що вантажний автомобіль Volvo білого кольору з напівпричепом червоного кольору скоїв наїзд на 51-річного пішохода - місцевого мешканця та не зупиняючись, продовжив рух.

Негайно, за командою начальника ГУНП в області було введено спеціальний оперативний план та надіслані орієнтування з описом транспортного засобу усім патрульним нарядам, територіальним відділам поліції та на блокпости.

Вантажівка під керуванням 53-річного водія була виявлена в м. Рубіжне. Наразі на місці працюють слідчі Слідчого управління, Рубіжанського та Кремінського відділів поліції під процесуальним керівництвом прокуратури. Вирішується питання щодо внесення відомостей за даним фактом до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху…».