Телеканал ИРТА представляет новый проект – программу «Точка зрения»

Телеканал ИРТА представляет новый проект - «Точка зрения». В рамках которого мы вместе с нашими гостями будем обсуждать самые актуальные и острые темы, которые сегодня беспокоят жителей Украины и Луганской области, в частности.
Цикл программ начнем с темы борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
9 декабря в 13.30 смотрите программу «Точка зрения», посвященную тестированию населения на выявление Ковид-19.
Телефон прямого эфира 70-32-12.
Также свои вопросы вы можете оставлять на нашу почту irta_fax@ukr.net
Все ваши вопросы мы озвучим в прямом эфире.
Будьте активными и присоединяйтесь к нашей беседе!