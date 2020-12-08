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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество / Региональные
08 декабря 2020, 17:22

Телеканал ИРТА представляет новый проект – программу «Точка зрения»

Телеканал ИРТА представляет новый проект - «Точка зрения». В рамках которого мы вместе с нашими гостями будем обсуждать самые актуальные и острые темы, которые сегодня беспокоят жителей Украины и Луганской области, в частности.

Цикл программ начнем с темы борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

9 декабря в 13.30 смотрите программу «Точка зрения», посвященную тестированию населения на выявление Ковид-19.

Телефон прямого эфира 70-32-12.

Также свои вопросы вы можете оставлять на нашу почту irta_fax@ukr.net

Все ваши вопросы мы озвучим в прямом эфире.

Будьте активными и присоединяйтесь к нашей беседе!

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