08 декабря 2020, 17:22 Телеканал ИРТА представляет новый проект – программу «Точка зрения» Телеканал ИРТА представляет новый проект - «Точка зрения». В рамках которого мы вместе с нашими гостями будем обсуждать самые актуальные и острые темы, которые сегодня беспокоят жителей Украины и Луганской области, в частности. Цикл программ начнем с темы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 9 декабря в 13.30 смотрите программу «Точка зрения», посвященную тестированию населения на выявление Ковид-19. Телефон прямого эфира 70-32-12. Также свои вопросы вы можете оставлять на нашу почту irta_fax@ukr.net Все ваши вопросы мы озвучим в прямом эфире. Будьте активными и присоединяйтесь к нашей беседе! Твитнуть Загрузка... Загрузка...