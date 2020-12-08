Минобороны предложило должность Бутусову

08 декабря 2020, 17:59

Журналист Юрий Бутусов является одним из самых бескомпромиссных экспертов по Министерству обороны Украины.

«Кто-то может считать его журналистские материалы предвзятыми, манипулятивными, спекулятивными. Кто-то может ставить под сомнение компетентность автора, достоверность его источников и обоснованность выводов. В одном ему не отказать - в неравнодушии. Когда речь заходит о конструктивной позиции – это вызывает уважение. Критическая настроенность не исключает сотрудничества и поиска точек соприкосновения», - говорится в Facebook ведомства.

Поэтому в Минобороны предложили Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональное внимание.

«Это могут быть, например, направления вооружения или логистики. Для активного гражданина всегда есть возможность перехода от теории к практике, от позиции стороннего ментора до чиновника, готового на практике доказать стоимость своих знаний и слов», - отметили в пресс-службе.