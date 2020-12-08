ВСУ передали модернизированный истребитель МиГ-29

08 декабря 2020, 18:25

Государственное предприятие «Львовский государственный авиационно-ремонтный завод» модернизировало истребитель МиГ-29 до уровня МиГ-29МУ1. 7 декабря самолет прибыл из Львова в места дислокации подразделения Воздушных сил ВСУ, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Модернизация истребителя позволила увеличить дальность обнаружения воздушных целей, повысить точность вывода самолета в заданную точку и расширить возможности по контролю и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателей и ряда бортовых систем.

МиГ-29МУ1 может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, которую обеспечивают два турбореактивных двигателя с форсажной камерой. В перечень вооружения истребителя, кроме 30-мм автоматической пушки, входят целый спектр ракет типа «воздух-воздух» для ведения воздушного боя на малых и средних расстояниях, а также бомбы и блоки неуправляемых реактивных снарядов для поражения наземных целей. Кроме того, самолет оснащен развитой системой радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для индивидуальной защиты самолета от атак вражеских зенитно-ракетных комплексов и самолетов.

В общем модернизация до уровня МиГ-29МУ1 направлена ​​на значительное повышение боевых и эксплуатационных характеристик истребителя МиГ-29.

«Передача самолета проходит с небольшой задержкой - ключевые для завершения работ работники нашего завода и предприятия-партнеры преодолевали COVID-19. Каждый в коллективе почувствовал, что работа стала более ответственной. Выполнение Государственного оборонного заказа в условиях пандемии требует не только производственной дисциплины, но и самодисциплины. Истребитель прошел капитальный ремонт с продлением ресурса, получил более мощную радиолокационную станцию, которая позволяет увеличить на 20% дальность обнаружения воздушных целей, а также интегрированную в бортовой радионавигационный комплекс систему спутниковую навигацию», - прокомментировал завершение работ и передачу заказчику МиГ-29МУ1 директор ГП «ЛГАРЗ» Дмитрий Матрунчик.

Модернизированный истребитель МиГ-29МУ1 официально принят на вооружение Воздушных сил Украины. Многофункциональность МиГ-29 позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и для нанесения ударов по наземным целям.