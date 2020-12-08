На государственной службе в нашей стране позволят работать специалистам, возраст которых превышает 65 лет, - соответствующий законопроект в первом чтении приняла Верховная Рада Украины. Подробнее далее в материале наших киевских корреспондентов.
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08 декабря 2020, 18:44
На госслужбе позволят работать после 65 лет
На государственной службе в нашей стране позволят работать специалистам, возраст которых превышает 65 лет, - соответствующий законопроект в первом чтении приняла Верховная Рада Украины. Подробнее далее в материале наших киевских корреспондентов.
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