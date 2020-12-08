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Общественное мнение
Власть
08 декабря 2020, 18:44

На госслужбе позволят работать после 65 лет

На государственной службе в нашей стране позволят работать специалистам, возраст которых превышает 65 лет, - соответствующий законопроект в первом чтении приняла Верховная Рада Украины. Подробнее далее в материале наших киевских корреспондентов.

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