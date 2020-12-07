Підприємства Луганщини з початку року погасили майже 55 млн гривень податкового боргу

08 декабря 2020, 10:53

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня – листопада поточного року до бюджетів усіх рівнів за рахунок погашення податкового боргу надійшло 54,7 млн грн, у тому числі у листопаді 2020 року - 3,7 млн гривень.

Найбільші суми надходжень забезпечені до державного бюджету – 38,2 млн грн, ще 16,5 млн грн спрямовано до місцевих бюджетів. З них у листопаді до держбюджету перераховано – 2,7 млн грн, до місцевих - 1 млн гривень.

Робота з недопущення та погашення податкового боргу залишається пріоритетним напрямком роботи податкової служби. Адже своєчасно сплачені податки є запорукою добробуту усіх громадян та держави в цілому.