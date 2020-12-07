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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Власть / Региональные
08 декабря 2020, 11:02

Жители села Шуликовка вышли на митинг против новоназначенного старосты

«Хотим, чтобы нас услышали, и чтобы знали - наше мнение что-то значит» - жители Шуликовки на Беловодщине вышли против своего новоназначенного старосты. На митинге громады была наша съемочная группа и уже готова рассказать вам подробности.

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