08 декабря 2020, 11:02 Жители села Шуликовка вышли на митинг против новоназначенного старосты «Хотим, чтобы нас услышали, и чтобы знали - наше мнение что-то значит» - жители Шуликовки на Беловодщине вышли против своего новоназначенного старосты. На митинге громады была наша съемочная группа и уже готова рассказать вам подробности. Твитнуть Загрузка... Загрузка...