Жители Красногоровки остались без водоснабжения и отопления

08 декабря 2020, 12:19

Около 7000 жителей Красногоровки остались без водоснабжения из-за порыва на водопроводе. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Порыв на водопроводе диаметром 200 мм случился в окрестностях населенного пункта.

«На место порыва для проведения ремонтных работ привлечено от МККП "ВИТА" 8 человек и 4 единицы техники. Личным составом Главного управления ДСНС в Донецкой области осуществляется откачка воды из распределительного колодца для предоставления доступа к месту порыва», — говорится в сообщении.

Централизованное теплоснабжение в городе также отсутствует.

Отмечается, что характер повреждений и время проведения ремонтных работ будут известны после откачки воды из колодца.