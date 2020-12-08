Как боевики «ЛНР» комплектуют свои подразделения

08 декабря 2020, 12:28

Из-за крайне сложных условий содержания, заключенных в так называемых исправительных учреждениях «ЛНР», многие решаются пойти на «службу» в незаконные вооруженные формирования.

Блогер Анатолий Штирлиц опубликовал в Telegram скрин сообщения одного из заключенных.

«Условия пребывания заключенных в Славяносербской исправительной колонии прости адские. Именно из этой колонии 67 заключенных пошли служить во 2-й и 4-й омсбр 4-ой ОМБр 2-го АК Народной милиции», — говорится в сообщении.

Анатолий Штирлиц отмечает, что именно так проходит комплектование оккупационных подразделений в Луганске.