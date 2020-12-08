КСУ возобновил работу после вспышки COVID-19

08 декабря 2020, 12:56

Конституционный суд Украины возобновил работу после вспышки COVID-19. Сейчас суд работает в обычном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ на своей странице в Facebook.

"КСУ работает в обычном режиме и... 8 декабря в 10:00 началось пленарное заседание Палаты Конституционного суда, на котором судьи продолжают рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования отдельного положения абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины", - сказано в сообщении.

Также сегодня запланировано заседание Палаты КСУ по рассмотрению вопроса об открытии конституционного производства по делу по представлению 47 нардепов относительно конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса.

"Все заседания будут проводиться в закрытой части, о результатах их рассмотрения будет проинформирован впоследствии на официальном веб-сайте суда", - указано в сообщении.