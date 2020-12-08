09 декабря 2020, 09:00 В Украине – 12585 новых случаев COVID-19, более 14 тысяч человек выздоровели В Украине по состоянию на 9 декабря зафиксировано 12585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. За прошедшие сутки госпитализировали 1281 человека; летальных случаев – 276; 14 554 человека выздоровели. За сутки провели 58 271 тестирование (в том числе методом ПЦР - 37822, методом ИФА - 20449). За все время пандемии в Украине заболели – 845 343 человека; выздоровели – 451 118 человек; летальных случаев - 14204; проведено ПЦР-тестирований - 487 650. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в в Киеве (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях. Твитнуть Загрузка... Загрузка...