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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
09 декабря 2020, 09:00

В Украине – 12585 новых случаев COVID-19, более 14 тысяч человек выздоровели

В Украине по состоянию на 9 декабря зафиксировано 12585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализировали 1281 человека; летальных случаев – 276; 14 554 человека выздоровели.

За сутки провели 58 271 тестирование (в том числе методом ПЦР - 37822, методом ИФА - 20449).

За все время пандемии в Украине заболели – 845 343 человека; выздоровели – 451 118 человек; летальных случаев - 14204; проведено ПЦР-тестирований - 487 650.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в в Киеве (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

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