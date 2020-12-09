Украина возьмет €640 миллионов кредита на восстановление инфраструктуры

09 декабря 2020, 14:16

Сегодня, 9 декабря, Европейский инвестиционный банк и правительство Украины заключили сразу 3 кредитных соглашения на общую сумму 640 млн евро для реализации приоритетных проектов в области инфраструктуры и транспорта. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

«Европейский инвестиционный банк - один из ключевых партнеров Украины, с которым мы сотрудничаем с 2007 года. В этом году мы только расширили наше сотрудничество, привлекая новые ресурсы для реализации перспективных проектов по обновлению инфраструктуры и транспорта на выгодных условиях. Сегодня было заключено сразу 3 кредитных соглашения с банком, согласно которым Украина получит 640 млн евро на улучшение инфраструктуры в восточном регионе, обновление дорожной сети Луганщины, а также на закупку электрического общественного транспорта почти в 20-ти украинских городах. Благодарен нашим постоянным партнерам из ЕИБ за всестороннее сотрудничество и помощь Украине. Работаем дальше», - прокомментировал подписание соглашений глава министерства.

Следовательно, 340 млн евро ЕИБ будут направлены на восстановление и улучшение ключевой социальной и транспортной инфраструктуры в восточном регионе. Это школы, детсады, больницы, почтовые отделения, уличное освещение, канализационные системы, а также муниципальный транспорт и соответствующая инфраструктура для него. В итоге, такие изменения принесут пользу около 14 миллионам украинцев, проживающих на этих территориях.

Еще 100 млн евро кредита ЕИБ предоставит на восстановление дорожной сети Луганщины, а именно на выполнение ремонтных работ на 2-х участках автодороги Р-66 КПП «Демино-Александровка» -Сватово-Лисичанск-Луганск в рамках проекта «Восточная Украина: воссоединение восстановление и возрождение (Проект 3В)».

200 млн евро ЕИБ пойдут на реализацию проекта «Городской общественный транспорт Украины II», что предусматривает закупку исключительно электрического общественного транспорта - трамваев, троллейбусов, электробусов, вагонов метро, ​​а также строительство и обновление трамвайных и троллейбусных линий, замену тяговых подстанций. Уже предварительно определены 18 городов-участников проекта: Северодонецк, Винница, Ужгород, Черкассы, Кременчуг, Белая Церковь, Мелитополь, Каменское, Хмельницкий, Тернополь, Кривой Рог, Днипро, Луцк, Запорожье, Львов, Полтава, Одесса и Черновцы. Их окончательный перечень будет сформирован после ратификации соглашения с банком.